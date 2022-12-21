Поїзди метро у Харкові не зупинятимуться на станції в центрі

Починаючи з 20 грудня, станція метро “Університет” щодня не прийматиме поїзди з 10:00 до 16:00.

Про це пасажирів попередило керівництво КП “Харківський метрополітен”.

“У зв’язку з проведенням масових заходів, з 20 грудня в період з 10:00 до 16:00 електропоїзди прямують Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції “Університет” (час відновлення висадки та посадки пасажирів на станції може коригуватися залежно від розкладу заходів)”, – зазначили в метрополітені.

19 грудня на станції метро “Університет” відкрили головну ялинку Харкова. Тепер тут щодня відбуваються заходи для дітей. Зокрема, з 20 по 26 грудня та з 2 по 7 січня на платформі можна буде переглянути костюмовану казку для дітей “Біла чаклунка Ледінелла”. У день планується по два-три покази. З докладним розкладом можна ознайомитись тут.