Поїзди метро у Харкові не зупинятимуться на станції в центрі
Починаючи з 20 грудня, станція метро “Університет” щодня не прийматиме поїзди з 10:00 до 16:00.
Про це пасажирів попередило керівництво КП “Харківський метрополітен”.
“У зв’язку з проведенням масових заходів, з 20 грудня в період з 10:00 до 16:00 електропоїзди прямують Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції “Університет” (час відновлення висадки та посадки пасажирів на станції може коригуватися залежно від розкладу заходів)”, – зазначили в метрополітені.
19 грудня на станції метро “Університет” відкрили головну ялинку Харкова. Тепер тут щодня відбуваються заходи для дітей. Зокрема, з 20 по 26 грудня та з 2 по 7 січня на платформі можна буде переглянути костюмовану казку для дітей “Біла чаклунка Ледінелла”. У день планується по два-три покази. З докладним розкладом можна ознайомитись тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Починаючи з 20 грудня, станція метро “Університет” щодня не прийматиме поїзди з 10:00 до 16:00".