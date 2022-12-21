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Поезда метро в Харькове не будут останавливаться на станции в центре

Общество 09:39   21.12.2022
Оксана Горун
Поезда метро в Харькове не будут останавливаться на станции в центре

Начиная с 20 декабря, станция метро «Университет» ежедневно не будет «принимать» поезда с 10:00 до 16:00.

Об этом пассажиров предупредило руководство КП «Харьковский метрополитен».

«В связи с проведением массовых мероприятий, с 20 декабря в период с 10:00 до 16:00 электропоезда следуют по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет» (время возобновления высадки и посадки пассажиров на станции может корректироваться в зависимости от расписания мероприятий)», — отметили в метрополитене.

19 декабря на станции метро «Университет» открыли главную елку Харькова. Теперь здесь ежедневно проходят мероприятия для детей. В частности, с 20 по 26 декабря и со 2 по 7 января на платформе можно будет посмотреть костюмированную сказку для детей «Белая колдунья Леденелла». В день планируется по два-три показа. С подробным расписанием можно ознакомиться тут.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 09:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начиная с 20 декабря, станция метро «Университет» ежедневно не будет «принимать» поезда с 10:00 до 16:00".