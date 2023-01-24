В метро Харькова убирают новогоднюю елку (Фото)

Главная новогодняя елка Харькова уже не горит праздничными огнями, сообщает корреспондент МГ «Объектив».

На станции метро «Университет» демонтируют главную новогоднюю елку. Огни на елке не горят, забор уже убрали.

Хотя с утра она еще сияла.