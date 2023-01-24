Live
  • Вторник 24.01.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.75
    • 🟢

В метро Харькова убирают новогоднюю елку (Фото)

Общество 16:42   24.01.2023
Оксана Якушко
Павло Веліцький
В метро Харькова убирают новогоднюю елку (Фото)

Главная новогодняя елка Харькова уже не горит праздничными огнями, сообщает корреспондент МГ «Объектив».

На станции метро «Университет» демонтируют главную новогоднюю елку. Огни на елке не горят, забор уже убрали.

Хотя с утра она еще сияла.

Читайте также: Главную елку Харькова на станции метро «Университет» начнут разбирать после праздника Крещения

Автор: Оксана Якушко, Павло Веліцький

Новости по теме:

21:58
Харьковский метрополитен купил оконные блоки по завышенным ценам — ХАЦ
21:32
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине выросла на треть за неделю
21:05
Работа есть: на Харьковщине объявлен набор в патрульную полицию
20:44
Добровольцы из Хартии помогли артиллерии найти врага в районе Бахмута (видео)
20:11
Теплую одежду и одеяла собирает парк Горького для пострадавших от войны (фото)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В метро Харькова убирают новогоднюю елку (Фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 16:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко, Павло Веліцький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главная новогодняя елка Харькова уже не горит праздничными огнями, сообщает корреспондент МГ «Объектив».".