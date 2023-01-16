У харьковчан — последняя возможность сфотографироваться возле елки в метро
Фото: Вячеслав Хитрин
Главную елку Харькова на станции метро «Университет» начнут разбирать после праздника Крещения, 19 января.
Об этом МГ «Объектив» сообщил спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер.
Напомним, что главную городскую елку из-за войны впервые установили в метро, на станции «Университет». Открытие состоялось 19 декабря. Ежедневно с 20 по 26 декабря и со 2 по 7 января на платформе можно было посмотреть костюмированную сказку «Белая колдунья Лединелла». Также для малышей работал домик Святого Николая.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главную елку Харькова на станции метро «Университет» начнут разбирать после праздника Крещения, 19 января.".