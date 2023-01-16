У харків’ян – остання можливість сфотографуватися біля ялинки в метро
Головну ялинку Харкова на станції метро “Університет” почнуть розбирати після свята Водохреща, 19 січня.
Про це МГ “Об’єктив” повідомив речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.
Нагадаємо, що головну міську ялинку через війну вперше встановили у метро, на станції “Університет”. Відкриття відбулося 19 грудня. Щодня з 20 по 26 грудня та з 2 по 7 січня на платформі можна було переглянути костюмовану казку «Біла чаклунка Ледінелла». Також для малюків працював будиночок Святого Миколая.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головну ялинку Харкова на станції метро “Університет” почнуть розбирати після свята Водохреща, 19 січня.".