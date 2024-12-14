В метро Харькова запустили эскалатор, который не работал с 2022-го (фото)

14 декабря ввели в работу эскалатор, расположенный на выходе №3 с пешеходного перехода станции метро «Университет».

«Был выполнен его ремонт и установлена ​​система видеонаблюдения за безопасностью перемещения пассажиров, отремонтированы и заменены элементы освещения и приведены в порядок отделка на потолке и стенах указанного участка пешеходного перехода», — рассказали в КП «Харьковский метрополитен».

Там отметили, что этот эскалатор нуждался в ремонте и не эксплуатировался с июня 2022 года.