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В метро Харькова запустили эскалатор, который не работал с 2022-го (фото)

Общество 11:41   14.12.2024
Виктория Яковенко
В метро Харькова запустили эскалатор, который не работал с 2022-го (фото) Фото: КП «Харьковский метрополитен»

14 декабря ввели в работу эскалатор, расположенный на выходе №3 с пешеходного перехода станции метро «Университет».

«Был выполнен его ремонт и установлена ​​система видеонаблюдения за безопасностью перемещения пассажиров, отремонтированы и заменены элементы освещения и приведены в порядок отделка на потолке и стенах указанного участка пешеходного перехода», — рассказали в КП «Харьковский метрополитен».

Там отметили, что этот эскалатор нуждался в ремонте и не эксплуатировался с июня 2022 года.

эскалатор Харьков
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
эскалатор Харьков
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
эскалатор Харьков
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
эскалатор Харьков
Фото: КП «Харьковский метрополитен»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 11:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 декабря ввели в работу эскалатор, расположенный на выходе №3 с пешеходного перехода станции метро «Университет».".