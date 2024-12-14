В метро Харькова запустили эскалатор, который не работал с 2022-го (фото)
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
14 декабря ввели в работу эскалатор, расположенный на выходе №3 с пешеходного перехода станции метро «Университет».
«Был выполнен его ремонт и установлена система видеонаблюдения за безопасностью перемещения пассажиров, отремонтированы и заменены элементы освещения и приведены в порядок отделка на потолке и стенах указанного участка пешеходного перехода», — рассказали в КП «Харьковский метрополитен».
Там отметили, что этот эскалатор нуждался в ремонте и не эксплуатировался с июня 2022 года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, станция "Университет", Харьков, эскалатор;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 11:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 декабря ввели в работу эскалатор, расположенный на выходе №3 с пешеходного перехода станции метро «Университет».".