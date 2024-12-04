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Еще одна станция метро в Харькове стала новогодней (фото)

Общество 16:20   04.12.2024
Виктория Яковенко
Еще одна станция метро в Харькове стала новогодней (фото) Фото: КП «Центральный парк Харькова»

Специалисты Центрального парка успели украсить станцию ​​метро «Научная» к новогодним праздникам.

«Очередная станция метро получила праздничные украшения», — отметили в парке.

украсили Научную в Харькове
Фото: КП «Центральный парк Харькова»
украсили "Научную" в Харькове
Фото: КП «Центральный парк Харькова»

Напомним, украшать станции харьковского метро к рождественским и новогодним праздникам коммунальщики начали в ноябре. Начали с «Исторического музея». Также праздничные декорации установили на станции «Университет». В Центральном парке также уточнили, что будут украшать «Вокзальную» и, возможно, «Холодную гору». А если успеют, то еще одну станцию на Холодногорско-Заводской линии. «Научная» должна была остаться без новогоднего настроения – украсить ее не успевали.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Центрального парка успели украсить станцию ​​метро «Научная» к новогодним праздникам.".