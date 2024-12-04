Еще одна станция метро в Харькове стала новогодней (фото)

Специалисты Центрального парка успели украсить станцию ​​метро «Научная» к новогодним праздникам.

«Очередная станция метро получила праздничные украшения», — отметили в парке.

Напомним, украшать станции харьковского метро к рождественским и новогодним праздникам коммунальщики начали в ноябре. Начали с «Исторического музея». Также праздничные декорации установили на станции «Университет». В Центральном парке также уточнили, что будут украшать «Вокзальную» и, возможно, «Холодную гору». А если успеют, то еще одну станцию на Холодногорско-Заводской линии. «Научная» должна была остаться без новогоднего настроения – украсить ее не успевали.