Еще одна станция метро в Харькове стала новогодней (фото)
Фото: КП «Центральный парк Харькова»
Специалисты Центрального парка успели украсить станцию метро «Научная» к новогодним праздникам.
«Очередная станция метро получила праздничные украшения», — отметили в парке.
Напомним, украшать станции харьковского метро к рождественским и новогодним праздникам коммунальщики начали в ноябре. Начали с «Исторического музея». Также праздничные декорации установили на станции «Университет». В Центральном парке также уточнили, что будут украшать «Вокзальную» и, возможно, «Холодную гору». А если успеют, то еще одну станцию на Холодногорско-Заводской линии. «Научная» должна была остаться без новогоднего настроения – украсить ее не успевали.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, Научная, украсили, Харьков, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Центрального парка успели украсить станцию метро «Научная» к новогодним праздникам.".