Ще одна станція метро у Харкові стала новорічною (фото)
Фото: КП «Центральний парк Харкова»
Фахівці Центрального парку таки встигли прикрасити станцію метро «Наукова» до новорічних свят.
«Чергова станція метро отримала святкове вбрання», – зазначили у парку.
Нагадаємо, прикрашати станції харківського метро до різдвяних та новорічних свят комунальники розпочали у листопаді. Почали з «Історичного музею». Також святкові декорації встановили на станції «Університет». У Центральному парку також уточнили, що прикрашатимуть «Вокзальну» та, можливо, «Холодну гору». А якщо встигнуть, то ще одну станцію на Холодногірсько-Заводській лінії. «Наукова» ж мала залишитися без новорічного настрою – прикрасити її не встигали.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Центрального парку таки встигли прикрасити станцію метро «Наукова» до новорічних свят.".