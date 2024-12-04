Ще одна станція метро у Харкові стала новорічною (фото)

Фахівці Центрального парку таки встигли прикрасити станцію метро «Наукова» до новорічних свят.

«Чергова станція метро отримала святкове вбрання», – зазначили у парку.

Нагадаємо, прикрашати станції харківського метро до різдвяних та новорічних свят комунальники розпочали у листопаді. Почали з «Історичного музею». Також святкові декорації встановили на станції «Університет». У Центральному парку також уточнили, що прикрашатимуть «Вокзальну» та, можливо, «Холодну гору». А якщо встигнуть, то ще одну станцію на Холодногірсько-Заводській лінії. «Наукова» ж мала залишитися без новорічного настрою – прикрасити її не встигали.