Live
  • Ср 04.12.2024
  • Харків  +0°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.82

Ще одна станція метро у Харкові стала новорічною (фото)

Суспільство 16:20   04.12.2024
Вікторія Яковенко
Ще одна станція метро у Харкові стала новорічною (фото) Фото: КП «Центральний парк Харкова»

Фахівці Центрального парку таки встигли прикрасити станцію метро «Наукова» до новорічних свят.

«Чергова станція метро отримала святкове вбрання», – зазначили у парку.

украсили Научную в Харькове
Фото: КП «Центральний парк Харкова»
украсили "Научную" в Харькове
Фото: КП «Центральний парк Харкова»

Нагадаємо, прикрашати станції харківського метро до різдвяних та новорічних свят комунальники розпочали у листопаді. Почали з «Історичного музею». Також святкові декорації встановили на станції «Університет». У Центральному парку також уточнили, що прикрашатимуть «Вокзальну» та, можливо, «Холодну гору». А якщо встигнуть, то ще одну станцію на Холодногірсько-Заводській лінії. «Наукова» ж мала залишитися без новорічного настрою – прикрасити її не встигали.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
10 боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
10 боїв тривають зараз на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
04.12.2024, 17:29
Прорватися у Куп’янськ знову намагалася армія РФ: що відомо
Прорватися у Куп’янськ знову намагалася армія РФ: що відомо
04.12.2024, 16:50
Новини Харкова — головне за 4.12: “нова” тривога в місті, удари по області
Новини Харкова — головне за 4.12: “нова” тривога в місті, удари по області
04.12.2024, 17:30
Ще одна станція метро у Харкові стала новорічною (фото)
Ще одна станція метро у Харкові стала новорічною (фото)
04.12.2024, 16:20
У Харкові протестували нову тривогу: як звучить, коли запрацює система (відео)
У Харкові протестували нову тривогу: як звучить, коли запрацює система (відео)
04.12.2024, 15:06
13 штурмів за 20 годин: що відбувається на Куп’янщині, розповів Синєгубов
13 штурмів за 20 годин: що відбувається на Куп’янщині, розповів Синєгубов
04.12.2024, 16:02

Новини за темою:

10:47
Де і коли відбудуться заходи з нагоди Різдва та Нового Року в Харкові
13:50
Понад 2 млрд грн заклали в держбюджеті-2025 на будівництво метро в Харкові
19:38
Будівництво метро продовжать: Терехов розкрив транспортні плани на 2025-й
13:02
Де проходитимуть новорічні заходи у Харкові, повідомив Терехов
19:34
Терехов запропонував МcDonald’s відкрити ресторани в переходах метро Харкова

Ви читали новину: «Ще одна станція метро у Харкові стала новорічною (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Центрального парку таки встигли прикрасити станцію метро «Наукова» до новорічних свят.".