Станція метро “Університет” повністю готова зустрічати зимові свята (фото)

У КП “Центральний парк Харкова” повідомили, що повністю закінчили прикрашати станцію метро “Університет” до новорічних свят.

“Нехай тішитиме дітлахів та дорослих. Ілюмінацію плануємо увімкнути з 1 грудня“, – написали у КП.

Ялинку на “Університеті” встановили 22 листопада, решту декорацій комунальники планували встановити протягом тижня. Першу зелену красуню відкрили на “Історичному музеї”. У КП також уточнили, що прикрашатимуть «Вокзальну» та, можливо, «Холодну гору». А якщо встигнуть, то ще одну станцію на Холодногірсько-Заводській лінії. “Наукова” ж залишиться без новорічного настрою – прикрасити її не встигають.