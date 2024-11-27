Станція метро “Університет” повністю готова зустрічати зимові свята (фото)
Фото: КП «Центральний парк Харкова»
У КП “Центральний парк Харкова” повідомили, що повністю закінчили прикрашати станцію метро “Університет” до новорічних свят.
“Нехай тішитиме дітлахів та дорослих. Ілюмінацію плануємо увімкнути з 1 грудня“, – написали у КП.
Ялинку на “Університеті” встановили 22 листопада, решту декорацій комунальники планували встановити протягом тижня. Першу зелену красуню відкрили на “Історичному музеї”. У КП також уточнили, що прикрашатимуть «Вокзальну» та, можливо, «Холодну гору». А якщо встигнуть, то ще одну станцію на Холодногірсько-Заводській лінії. “Наукова” ж залишиться без новорічного настрою – прикрасити її не встигають.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: елки, зимние праздники, метро, новый год;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 10:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Центральний парк Харкова” повідомили, що повністю закінчили прикрашати станцію метро “Університет” до новорічних свят. ".