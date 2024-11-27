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Станция метро «Университет» полностью готова встречать зимние праздники (фото)

Общество 10:20   27.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Станция метро «Университет» полностью готова встречать зимние праздники (фото) Фото: КП «Центральный парк Харькова»

В КП «Центральный парк Харькова» сообщили, что полностью закончили украшать станцию метро «Университет» к новогодним праздникам. 

Фото: КП «Центральный парк Харькова»

«Пусть будет радовать детей и взрослых. Иллюминацию планируем включить с 1 декабря», – написали в КП.

Фото: КП «Центральный парк Харькова»
Фото: КП «Центральный парк Харькова»

Елку на «Университете» установили 22 ноября, остальные декорации коммунальщики планировали установить в течение недели. Первую зеленую красавицу открыли на «Историческом музее». В КП также уточнили, что будут украшать «Вокзальную» и, возможно, «Холодную гору». А если успеют — еще одну станцию на Холодногорско-Заводской линии. «Научная» же останется без новогоднего настроения – украсить ее не успевают.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 10:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центральный парк Харькова» сообщили, что полностью закончили украшать станцию метро «Университет» к новогодним праздникам. ".