Станция метро «Университет» полностью готова встречать зимние праздники (фото)
Фото: КП «Центральный парк Харькова»
В КП «Центральный парк Харькова» сообщили, что полностью закончили украшать станцию метро «Университет» к новогодним праздникам.
«Пусть будет радовать детей и взрослых. Иллюминацию планируем включить с 1 декабря», – написали в КП.
Елку на «Университете» установили 22 ноября, остальные декорации коммунальщики планировали установить в течение недели. Первую зеленую красавицу открыли на «Историческом музее». В КП также уточнили, что будут украшать «Вокзальную» и, возможно, «Холодную гору». А если успеют — еще одну станцию на Холодногорско-Заводской линии. «Научная» же останется без новогоднего настроения – украсить ее не успевают.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: елки, зимние праздники, метро, новый год;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 10:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центральный парк Харькова» сообщили, что полностью закончили украшать станцию метро «Университет» к новогодним праздникам. ".