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У метро Харкова запустили ескалатор, який не працював із 2022-го (фото)

Суспільство 11:41   14.12.2024
Вікторія Яковенко
У метро Харкова запустили ескалатор, який не працював із 2022-го (фото) Фото: КП «Харківський метрополітен»

14 грудня ввели в роботу ескалатор, що розташований на виході №3 з пішохідного переходу станції метро «Університет».

«Було виконано його ремонт та встановлено систему відеоспостереження за безпекою переміщення пасажирів, відремонтовано та замінено елементи освітлення та приведено до ладу оздоблення на стелі та стінах вказаної ділянки пішохідного переходу», – розповіли у КП «Харківський метрополітен».

Там зазначили, що цей ескалатор потребував ремонту та не експлуатувався з червня 2022 року.

эскалатор Харьков
Фото: КП «Харківський метрополітен»
эскалатор Харьков
Фото: КП «Харківський метрополітен»
эскалатор Харьков
Фото: КП «Харківський метрополітен»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 грудня ввели в роботу ескалатор, що розташований на виході №3 з пішохідного переходу станції метро «Університет».".