У метро Харкова запустили ескалатор, який не працював із 2022-го (фото)
Фото: КП «Харківський метрополітен»
14 грудня ввели в роботу ескалатор, що розташований на виході №3 з пішохідного переходу станції метро «Університет».
«Було виконано його ремонт та встановлено систему відеоспостереження за безпекою переміщення пасажирів, відремонтовано та замінено елементи освітлення та приведено до ладу оздоблення на стелі та стінах вказаної ділянки пішохідного переходу», – розповіли у КП «Харківський метрополітен».
Там зазначили, що цей ескалатор потребував ремонту та не експлуатувався з червня 2022 року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, станция "Университет", Харків, эскалатор;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2024 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 грудня ввели в роботу ескалатор, що розташований на виході №3 з пішохідного переходу станції метро «Університет».".