У метро Харкова запустили ескалатор, який не працював із 2022-го (фото)

14 грудня ввели в роботу ескалатор, що розташований на виході №3 з пішохідного переходу станції метро «Університет».

«Було виконано його ремонт та встановлено систему відеоспостереження за безпекою переміщення пасажирів, відремонтовано та замінено елементи освітлення та приведено до ладу оздоблення на стелі та стінах вказаної ділянки пішохідного переходу», – розповіли у КП «Харківський метрополітен».

Там зазначили, що цей ескалатор потребував ремонту та не експлуатувався з червня 2022 року.