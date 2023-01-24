У метро Харкова прибирають новорічну ялинку (Фото)
Головна новорічна ялинка Харкова вже не горить святковими вогнями, повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив».
На станції метро “Університет” демонтують головну новорічну ялинку. Вогні на ялинці не горять, паркан уже прибрали.
Хоча вранці вона ще сяяла.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 16:42;
Кореспондент Оксана Якушко, Павло Веліцький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головна новорічна ялинка Харкова вже не горить святковими вогнями, повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив».".