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У метро Харкова прибирають новорічну ялинку (Фото)

Суспільство 16:42   24.01.2023
Оксана Якушко
Павло Веліцький
У метро Харкова прибирають новорічну ялинку (Фото)

Головна новорічна ялинка Харкова вже не горить святковими вогнями, повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив».

На станції метро “Університет” демонтують головну новорічну ялинку. Вогні на ялинці не горять, паркан уже прибрали.

Хоча вранці вона ще сяяла.

Читайте також: Головну ялинку Харкова на станції метро «Університет» почнуть розбирати після свята Водохреща

Автор: Оксана Якушко, Павло Веліцький

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 16:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко, Павло Веліцький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головна новорічна ялинка Харкова вже не горить святковими вогнями, повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив».".