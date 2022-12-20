У Харкові розпочалися новорічні та різдвяні свята для дітей

Для малюків та підлітків у Харкові підготували вистави, що відбуваються на станції метро «Університет».

Там покажуть театралізовану виставу «Біла чаклунка Ліденелла», повідомили у Департаменті культури. Його можна подивитися щодня з 20 по 26 грудня та з 2 по 7 січня.

Для харків’ян підготували програми, присвячені святкуванню Різдва, які відбудуться 25 грудня та 6 січня. А 31 грудня всі охочі зможуть відвідати концерт з нагоди Нового року.

Також щодня до 7 січня з 12:00 до 18:00 на станції метро “Університет” працюватиме резиденція Святого Миколая.

З повним планом святкових заходів можна ознайомитись за посиланням .