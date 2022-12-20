В Харькове начались новогодние и рождественские праздники для детей
Для малышей и подростков в Харькове подготовили представления, проходящие на станции метро «Университет».
Там покажут театрализованное представление «Белая колдунья Лиденелла», сообщили в Департаменте культуры. Его можно посмотреть ежедневно с 20 по 26 декабря и со 2 по 7 января.
Для харьковчан подготовили программы, посвященные празднованию Рождества, которые пройдут 25 декабря и 6 января. А 31 декабря все желающие смогут посетить концерт по случаю Нового года.
Также ежедневно до 7 января, с 12:00 до 18:00, на станции метро «Университет» будет работать резиденция Святого Николая.
С полным планом праздничных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 16:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для малышей и подростков в Харькове подготовили представления, проходящие на станции метро «Университет».".