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В Харькове начались новогодние и рождественские праздники для детей

Общество 16:14   20.12.2022
Оксана Якушко
В Харькове начались новогодние и рождественские праздники для детей

Для малышей и подростков в Харькове подготовили представления, проходящие на станции метро «Университет».

Там покажут театрализованное представление «Белая колдунья Лиденелла», сообщили в Департаменте культуры. Его можно посмотреть ежедневно с 20 по 26 декабря и со 2 по 7 января.

Для харьковчан подготовили программы, посвященные празднованию Рождества, которые пройдут 25 декабря и 6 января. А 31 декабря все желающие смогут посетить концерт по случаю Нового года.

Также ежедневно до 7 января, с 12:00 до 18:00, на станции метро «Университет» будет работать резиденция Святого Николая.

С полным планом праздничных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 16:14;

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