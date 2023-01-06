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В метро отметили Рождество: поезда вновь останавливаются на «Университете»

Общество 18:00   06.01.2023
Елена Нагорная
В метро отметили Рождество: поезда вновь останавливаются на «Университете» Фото: Павел Велицкий

В связи с рождественскими мероприятиями в метрополитене с 16:00 поезда на станции «Университет» не останавливались.

«Сегодня, 6 января, на время проведения праздничных концертов электропоезда будут следовать по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет», — сообщили в пресс-службе подземки в 15:42.

Отметим, что празднование Рождества по старому стилю началось на станции в 16:00.

О возобновлении высадки и посадки пассажиров на станции «Университет» сообщили в 17:39.

С 20 декабря электропоезда следуют по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет» с 10:00 до 16:00.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 18:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с рождественскими мероприятиями в метрополитене с 16:00 поезда на станции «Университет» не останавливались.".