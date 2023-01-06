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Стало известно, как будет работать транспорт в Харькове на Рождество

Общество 16:24   06.01.2023
Елена Нагорная
Стало известно, как будет работать транспорт в Харькове на Рождество Харьков, 2022 год. Фото: Андрей Шевченко

Метро, троллейбусы, трамваи и автобусы 7 января не изменят график работы и будут перевозить пассажиров с 5:30 до 21:30.

Об этом сообщили на сайте Харьковского горсовета, а также напомнили, что ранее в городе разработали 34 временных автобусных маршрута, которые будут вводиться в случае отключения электроэнергии и остановки троллейбусов, трамваев и метро в течение двух часов.

Стоит отметить, что в 16:00 в метро Харькова начались рождественские мероприятия, поэтому поезда в ближайшее время будут проезжать станцию «Университет» без остановки. О возобновлении высадки и посадки пассажиров на станции будет сообщено дополнительно.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 16:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метро, троллейбусы, трамваи и автобусы 7 января не изменят график работы и будут перевозить пассажиров с 5:30 до 21:30.".