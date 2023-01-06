В метро отмечают Рождество: поезда не будут останавливаться на «Университете»

В связи с рождественскими мероприятиями в метрополитене с 16:00 поезда на станции «Университет» не останавливаются.

«Сегодня, 6 января, на время проведения праздничных концертов электропоезда будут следовать по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет» (о возобновлении высадки и посадки пассажиров на станции будет сообщено дополнительно)», — сообщили в пресс-службе подземки.

Как сообщалось, празднование Рождества по старому стилю началось на станции в 16:00.

С 20 декабря электропоезда следуют по Салтовской линии метрополитена без остановки на станции «Университет» с 10:00 до 16:00.