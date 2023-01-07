Хроники «перемирия»: на Харьковщине обстреляли 10 населенных пунктов
Заявленное врагом желание не стрелять в Рождество осталось на словах, а на деле — на Харьковщине продолжились обстрелы.
По информации Генштаба ВСУ на 18:00 7 января в Харьковской области под обстрелами в течение суток оказались не менее 10 населенных пунктов.
«На Слобожанском направлении захватчиками обстреляны районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Волчанск и Огурцово Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях огневая активность врага зафиксирована в около 13 населенных пунктах. В частности это – Ивановка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово и Вишневое на Харьковщине», — привели данные в Генштабе.
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В целом по Украине в течение суток враг нанес один авиаудар и совершил семь обстрелов из РСЗО. Ранее диктатор РФ вслед за патриархом российской церкви заявило о намерениях ввести некое «рождественское перемирие» и не производить обстрелы территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 18:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявленное врагом желание не стрелять в Рождество осталось на словах, а на деле — на Харьковщине продолжились обстрелы".