Хроніки “перемир’я”: на Харківщині обстріляли 10 населених пунктів

Заявлене ворогом бажання не стріляти на Різдво залишилося на словах, а на ділі – на Харківщині продовжилися обстріли.

За інформацією Генштабу ЗСУ на 18:00, 7 січня в Харківській області під обстрілами протягом доби опинилися не менше 10 населених пунктів.

“На Слобожанському напрямку загарбниками обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневу активність ворога зафіксовано біля 13 населених пунктів. Зокрема це – Іванівка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове і Вишневе на Харківщині“, – навели дані в Генштабі.

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Загалом по Україні протягом доби ворог завдав одного авіаудару та здійснив сім обстрілів з РСЗВ. Раніше диктатор РФ слідом за патріархом російської церкви заявив про наміри запровадити якесь “різдвяне перемир’я” і не здійснювати обстрілів території України.