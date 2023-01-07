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Хроніки “перемир’я”: на Харківщині обстріляли 10 населених пунктів

Події 18:28   07.01.2023
Оксана Горун
Хроніки “перемир’я”: на Харківщині обстріляли 10 населених пунктів

Заявлене ворогом бажання не стріляти на Різдво залишилося на словах, а на ділі – на Харківщині продовжилися обстріли.

За інформацією Генштабу ЗСУ на 18:00, 7 січня в Харківській області під обстрілами протягом доби опинилися не менше 10 населених пунктів.

На Слобожанському напрямку загарбниками обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневу активність ворога зафіксовано біля 13 населених пунктів. Зокрема це – Іванівка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове і Вишневе на Харківщині“, – навели дані в Генштабі.

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    • Загалом по Україні протягом доби ворог завдав одного авіаудару та здійснив сім обстрілів з РСЗВ. Раніше диктатор РФ слідом за патріархом російської церкви заявив про наміри запровадити якесь “різдвяне перемир’я” і не здійснювати обстрілів території України.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 18:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заявлене ворогом бажання не стріляти на Різдво залишилося на словах, а на ділі – на Харківщині продовжилися обстріли".