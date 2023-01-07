Остался в Изюме подпольщиком: на Харьковщине нашли тело активиста «Пласта»

Скаутская организация «Пласт» сообщила о гибели своего активиста Олега Ефименко.

Пластун Олег Ефименко переехал в Изюм из Луганской области после начала войны в 2014 году. Был добровольцем теробороны, а с 2019 года принял пластовую присягу.

«Он был одним из тех, кто восстановил пластовую станицу Изюм в Харьковской области. Возглавлял пластовый молодежный центр Изюмской ОТГ. Воспитывал юношеский кружок», — сообщили коллеги погибшего.

После начала полномасштабного вторжения Ефименко остался в Изюме, чтобы участвовать в обороне города.

«Во время вражеского наступления на Харьковскую область оказался в оккупации в Изюме, где продолжал подпольно действовать в поддержку ВСУ и местного населения. Забран из собственного дома оккупантами как проукраинский активист, по направлению местных пророссийских коллаборантов. После чего считался пропавшим без вести», — описали события на странице «Пласта» в facebook.

Как оказалось, Олега Ефименко оккупанты запытали до смерти. Его тело обнаружили в месте массового захоронения в изюмском лесу.

«28 декабря жене Татьяне сообщили, что муж замучен до смерти. Тело найдено в месте массового захоронения вблизи г. Изюма. Опознан по результатам анализа ДНК», — отметили в «Пласте».

У убитого оккупантами пластуна остались жена Татьяна и дочь Настя.