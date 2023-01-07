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Остался в Изюме подпольщиком: на Харьковщине нашли тело активиста «Пласта»

Происшествия 08:30   07.01.2023
Оксана Горун
Остался в Изюме подпольщиком: на Харьковщине нашли тело активиста «Пласта»

Скаутская организация «Пласт» сообщила о гибели своего активиста Олега Ефименко.

Пластун Олег Ефименко переехал в Изюм из Луганской области после начала войны в 2014 году. Был добровольцем теробороны, а с 2019 года принял пластовую присягу.

«Он был одним из тех, кто восстановил пластовую станицу Изюм в Харьковской области. Возглавлял пластовый молодежный центр Изюмской ОТГ. Воспитывал юношеский кружок», — сообщили коллеги погибшего.

После начала полномасштабного вторжения Ефименко остался в Изюме, чтобы участвовать в обороне города.

«Во время вражеского наступления на Харьковскую область оказался в оккупации в Изюме, где продолжал подпольно действовать в поддержку ВСУ и местного населения. Забран из собственного дома оккупантами как проукраинский активист, по направлению местных пророссийских коллаборантов. После чего считался пропавшим без вести», — описали события на странице «Пласта» в facebook.

Как оказалось, Олега Ефименко оккупанты запытали до смерти. Его тело обнаружили в месте массового захоронения в изюмском лесу.

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    • «28 декабря жене Татьяне сообщили, что муж замучен до смерти. Тело найдено в месте массового захоронения вблизи г. Изюма. Опознан по результатам анализа ДНК», — отметили в «Пласте».

    У убитого оккупантами пластуна остались жена Татьяна и дочь Настя.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 08:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скаутская организация «Пласт» сообщила о гибели своего активиста Олега Ефименко".