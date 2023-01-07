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Залишився в Ізюмі підпільником: на Харківщині знайшли тіло активіста “Пласту”

Події 08:30   07.01.2023
Оксана Горун
Залишився в Ізюмі підпільником: на Харківщині знайшли тіло активіста “Пласту”

Скаутська організація “Пласт” повідомила про загибель свого активіста Олега Єфименка.

Пластун Олег Єфименко переїхав до Ізюма з Луганської області після початку війни у ​​2014 році. Був добровольцем тероборони, а з 2019 року склав пластову присягу.

“Він був одним із тих, хто відновив пластову станицю Ізюм що в Харківській області. Очолював Пластовий молодіжний центр Ізюмської ОТГ. Виховував юнацький гурток”, – повідомили колеги загиблого.

Після початку повномасштабного вторгнення Єфименко залишився в Ізюмі, щоб брати участь в обороні міста.

“Під час ворожого наступу на Харківську область опинився в окупації в м. Ізюм, де продовжував підпільно діяти на підтримку ЗСУ та місцевого населення. Забраний з власного помешкання окупантами як проукраїнський активіст, за спрямуванням місцевих проросійських колаборантів. Після чого вважався зниклим безвісти”, – описали події на сторінці “Пласту” у Фейсбуці.

Як виявилось, Олега Єфименка окупанти запитали до смерті. Його тіло виявили у місці масового поховання в ізюмському лісі.

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    • “28 грудня дружині Тетяні повідомили, що чоловік закатований на смерть. Тіло знайдене в місці масового поховання поблизу м. Ізюма. Опізнано за результатами аналізу ДНК”, – зазначили в “Пласті”.

    У вбитого окупантами пластуна залишилися дружина Тетяна та дочка Настя.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 08:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скаутська організація “Пласт” повідомила про загибель свого активіста Олега Єфименка".