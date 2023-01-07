В Харькове слышны взрывы. Синегубов призвал быть в укрытиях

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харьковщине.

«Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!» — написал Синегубов в telegram.

Перед этим жители Харькова сообщали о том, что в городе слышны взрывы, но отдаленные. По информации наблюдателей, удары пришлись по территории области. За несколько минут до первых взрывов в области прозвучала воздушная тревога.