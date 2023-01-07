В Харькове слышны взрывы. Синегубов призвал быть в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харьковщине.
«Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!» — написал Синегубов в telegram.
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Перед этим жители Харькова сообщали о том, что в городе слышны взрывы, но отдаленные. По информации наблюдателей, удары пришлись по территории области. За несколько минут до первых взрывов в области прозвучала воздушная тревога.
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- • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 23:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харьковщине".