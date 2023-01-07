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В Харькове слышны взрывы. Синегубов призвал быть в укрытиях

Происшествия 23:17   07.01.2023
Оксана Горун
В Харькове слышны взрывы. Синегубов призвал быть в укрытиях Фото: Вадим Беликов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харьковщине.

«Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!» — написал Синегубов в telegram.

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    • Перед этим жители Харькова сообщали о том, что в городе слышны взрывы, но отдаленные. По информации наблюдателей, удары пришлись по территории области. За несколько минут до первых взрывов в области прозвучала воздушная тревога.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 января 2023 в 23:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харьковщине".