У Харкові чути вибухи. Синєгубов закликав бути в укриттях
Фото: Вадим Беликов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харківщині.
“Увага, жителі Харкова та області. Знаходьтесь в укриттях. Окупанти знову завдають ударів!” – написав Синєгубов у Телеграмі.
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Перед цим мешканці Харкова повідомляли про те, що в місті чути вибухи, але віддалені. За інформацією спостерігачів, удари прийшлися по території області. За кілька хвилин до перших вибухів у регіоні пролунала повітряна тривога.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 23:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харківщині".