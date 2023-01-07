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У Харкові чути вибухи. Синєгубов закликав бути в укриттях

Події 23:17   07.01.2023
Оксана Горун
У Харкові чути вибухи. Синєгубов закликав бути в укриттях Фото: Вадим Беликов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харківщині.

“Увага, жителі Харкова та області. Знаходьтесь в укриттях. Окупанти знову завдають ударів!” написав Синєгубов у Телеграмі.

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    • Перед цим мешканці Харкова повідомляли про те, що в місті чути вибухи, але віддалені. За інформацією спостерігачів, удари прийшлися по території області. За кілька хвилин до перших вибухів у регіоні пролунала повітряна тривога.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2023 в 23:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харківщині".