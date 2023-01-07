У Харкові чути вибухи. Синєгубов закликав бути в укриттях

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харківщині.

“Увага, жителі Харкова та області. Знаходьтесь в укриттях. Окупанти знову завдають ударів!” – написав Синєгубов у Телеграмі.

Перед цим мешканці Харкова повідомляли про те, що в місті чути вибухи, але віддалені. За інформацією спостерігачів, удари прийшлися по території області. За кілька хвилин до перших вибухів у регіоні пролунала повітряна тривога.