Бербок в Харькове: Германия поможет с восстановлением еще до окончания войны

Германия поможет восстанавливать медицинские учреждения Харькова, продолжит оказывать региону военную помощь, а также профинансирует резервное оборудование для критической инфраструктуры.

Об этом шла речь в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Харьков, передает ХОВА.

В частности, были проведены переговоры о привлечении РФ к ответственности за ее преступления, о восстановлении инфраструктуры Харьковщины и о поставках Украине новых образцов современного оружия.

Бербок отметила, что Германия не будет ждать окончания войны, чтобы начать восстановление. Помощь планируют оказывать сразу, как только это потребуется.

«Грубая российская стратегия заключается именно в том, что они не только атакуют военные объекты, но и подвергают ударам критическую инфраструктуру. А это означает, что в зимний период у людей не будет отопления, водоснабжения или тока. В Харькове мы хотим помочь путем партнерства между городами Харьков-Нюрнберг, например, уже идет поддержка детской больницы и других медицинских учреждений. Кроме того, участвуем в разминировании территорий, а также предоставляем военную помощь для Харьковского региона», — рассказала Бербок.

Часть из 20 миллионов евро, которые Германия выделяет Украине на резервное оборудование для критической инфраструктуры, предусмотрена Харьковщине.

«Сегодняшняя встреча очень важна для всей Харьковщины. Этот визит символизирует поддержку не только Германии, но и всего Европейского союза. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с различными международными организациями. Будем вместе восстанавливать нашу инфраструктуру и возвращать мирную жизнь», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.