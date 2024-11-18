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Путин не хочет вести переговоры — Бербок

Мир 12:57   18.11.2024
Анналена Бербок
министр иностранных дел Германии
Путин не хочет вести переговоры — Бербок Фото: пресс-служба ОПУ

Каждая ракета, нацеленная на народ Украины, также является атакой на наш мир в Европе. Путин намеренно бомбит электростанции и теплосети. Он не хочет вести переговоры, а хочет подчинить себе Украину. Вместе мы должны иметь силу, чтобы защитить наш мир.

Автор: Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 12:57;

  • Корреспондент Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Каждая ракета, нацеленная на народ Украины, также является атакой на наш мир в Европе. Путин намеренно бомбит электростанции и теплосети.…".