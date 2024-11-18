Путин не хочет вести переговоры — Бербок

Каждая ракета, нацеленная на народ Украины, также является атакой на наш мир в Европе. Путин намеренно бомбит электростанции и теплосети. Он не хочет вести переговоры, а хочет подчинить себе Украину. Вместе мы должны иметь силу, чтобы защитить наш мир.