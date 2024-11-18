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Путін не хоче вести переговори – Бербок

Події 12:57   18.11.2024
Анналена Бербок
міністерка закордонних справ Німеччини
Путін не хоче вести переговори – Бербок

Кожна ракета, спрямована на народ України, також є атакою на наш мир у Європі. Путін навмисно бомбить електростанції та тепломережі. Він не хоче вести переговори, а хоче підкорити собі Україну. Водночас ми маємо силу, щоб захистити наш мир.

Автор: Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 12:57;

  • Кореспондент Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кожна ракета, спрямована на народ України, також є атакою на наш мир у Європі. Путін навмисно бомбить електростанції та тепломережі.…".