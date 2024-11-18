Путін не хоче вести переговори – Бербок

Кожна ракета, спрямована на народ України, також є атакою на наш мир у Європі. Путін навмисно бомбить електростанції та тепломережі. Він не хоче вести переговори, а хоче підкорити собі Україну. Водночас ми маємо силу, щоб захистити наш мир.