Путін не хоче вести переговори – Бербок
Кожна ракета, спрямована на народ України, також є атакою на наш мир у Європі. Путін навмисно бомбить електростанції та тепломережі. Він не хоче вести переговори, а хоче підкорити собі Україну. Водночас ми маємо силу, щоб захистити наш мир.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: бербок, війна, переговоры, путін, ракетная атака;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Путін не хоче вести переговори – Бербок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 12:57;
Кореспондент Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кожна ракета, спрямована на народ України, також є атакою на наш мир у Європі. Путін навмисно бомбить електростанції та тепломережі.…".