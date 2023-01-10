Бербок у Харкові: Німеччина допоможе з відновленням ще до закінчення війни

Німеччина допоможе відновлювати медичні заклади Харкова, продовжуватиме надавати регіону військову допомогу, а також профінансує резервне обладнання для критичної інфраструктури.

Про це йшлося під час візиту глави МЗС Німеччини Анналени Бербок в Харків, передає ХОВА.

Зокрема, було проведено переговори про притягнення РФ до відповідальності за її злочини, відновлення інфраструктури Харківщини та постачання Україні нових зразків сучасної зброї.

Бербок зазначила, що Німеччина не чекатиме закінчення війни, щоб розпочати відновлення. Допомогу планують надавати відразу, як це буде потрібно.

“Брутальна російська стратегія полягає саме в тому, що вони не лише атакують військові об’єкти, а й піддають ударам критичну інфраструктуру. А це означає, що в зимовий період у людей не буде опалення, водопостачання або струму. У Харкові ми хочемо допомогти шляхом партнерства між містами Харків–Нюрнберг, наприклад, вже іде підтримка дитячої лікарні та інших медичних закладів. Крім того, беремо участь в розмінуванні територій, а також надаємо військову допомогу для Харківського регіону”, – розповіла Бербок.

Частина з 20 мільйонів євро, які Німеччина виділяє Україні на резервне обладнання для критичної інфраструктури, передбачена для Харківщини.

“Сьогоднішня зустріч дуже важлива для всієї Харківщини. Цей візит символізує підтримку не лише Німеччини, а й всього Європейського Союзу. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю з різними міжнародними організаціями. Будемо разом відновлювати нашу інфраструктуру та повертати мирне життя”, – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.



Фото: Олег Синєгубов