Как определить,что лед безопасен: разъяснения харьковских спасателей (видео)

Чрезвычайники 11 января выезжали на водоемы Песочинской громады Харьковской области, где общались с рыбаками и другими любителями прогуляться по льду.

Местным жителям, в частности, вручили памятки с правилами поведения на льду, рассказали в облуправлении ГСЧС.

Спасатели призывают не выходить на лед, не зная его прочности. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. К тому же, каждый рыбак должен иметь средства самоспасения, а детям вообще запрещено самостоятельно выходить на замерзшие водоемы.

Ранее чрезвычайники рассказывали, что безопасным считается лед зеленоватого оттенка. Если на нем появились белая корка и есть первые признаки таяния, лучше оставаться на берегу.



Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области