Как определить,что лед безопасен: разъяснения харьковских спасателей (видео)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Чрезвычайники 11 января выезжали на водоемы Песочинской громады Харьковской области, где общались с рыбаками и другими любителями прогуляться по льду.
Местным жителям, в частности, вручили памятки с правилами поведения на льду, рассказали в облуправлении ГСЧС.
Спасатели призывают не выходить на лед, не зная его прочности. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. К тому же, каждый рыбак должен иметь средства самоспасения, а детям вообще запрещено самостоятельно выходить на замерзшие водоемы.
Ранее чрезвычайники рассказывали, что безопасным считается лед зеленоватого оттенка. Если на нем появились белая корка и есть первые признаки таяния, лучше оставаться на берегу.
Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 18:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чрезвычайники 11 января выезжали на водоемы Песочинской громады Харьковской области, где общались с рыбаками и другими любителями прогуляться по льду.".