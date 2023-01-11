Live
  • Среда 11.01.2023
    • Харьков
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

Как определить,что лед безопасен: разъяснения харьковских спасателей (видео)

Общество 18:54   11.01.2023
Елена Нагорная
Как определить,что лед безопасен: разъяснения харьковских спасателей (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Чрезвычайники 11 января выезжали на водоемы Песочинской громады Харьковской области, где общались с рыбаками и другими любителями прогуляться по льду.

Местным жителям, в частности, вручили памятки с правилами поведения на льду, рассказали в облуправлении ГСЧС.

Спасатели призывают не выходить на лед, не зная его прочности. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. К тому же, каждый рыбак должен иметь средства самоспасения, а детям вообще запрещено самостоятельно выходить на замерзшие водоемы.

Ранее чрезвычайники рассказывали, что безопасным считается лед зеленоватого оттенка. Если на нем появились белая корка и есть первые признаки таяния, лучше оставаться на берегу.


Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:19
Купянск, Волчанск, Двуречную и еще десять сел обстреляла армия РФ — Генштаб
18:03
В четверг два харьковских троллейбуса будут ходить по-другому
17:34
Будто День победы праздновали — директор склада пиротехники в Харькове (сюжет)
17:19
В Харькове сейчас проживает более 150 тысяч переселенцев
16:18
Укрзалізниця меняет расписание поезда Харьков – Одесса и Одесса — Харьков

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Как определить,что лед безопасен: разъяснения харьковских спасателей (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 18:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чрезвычайники 11 января выезжали на водоемы Песочинской громады Харьковской области, где общались с рыбаками и другими любителями прогуляться по льду.".