Як визначити, що лід безпечний: роз’яснення харківських рятувальників (відео)
Надзвичайники 11 січня виїжджали на водойми Пісочинської громади Харківської області, де спілкувалися з рибалками та іншими любителями прогулятися по кризі.
Місцевим жителям, зокрема, вручили пам’ятки із правилами поведінки на льоду, розповіли в облуправлінні ДСНС.
Рятувальники закликають не виходити на кригу, не знаючи її міцності. Безпечним вважається лід завтовшки щонайменше 7 сантиметрів. До того ж кожен рибалка повинен мати засоби самопорятунку, а дітям взагалі заборонено самостійно виходити на замерзлі водойми.
Раніше надзвичайники розповідали, що безпечним вважається лід зеленуватого відтінку. Якщо на ньому з’явилися біла кірка та є перші ознаки танення, краще залишатися на березі.
Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області
Новини за темою:
Ви читали новину: «Як визначити, що лід безпечний: роз’яснення харківських рятувальників (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 18:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайники 11 січня виїжджали на водойми Пісочинської громади Харківської області, де спілкувалися з рибалками та іншими любителями прогулятися по кризі.".