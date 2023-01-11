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Як визначити, що лід безпечний: роз’яснення харківських рятувальників (відео)

Суспільство 18:54   11.01.2023
Олена Нагорна
Як визначити, що лід безпечний: роз’яснення харківських рятувальників (відео)

Надзвичайники 11 січня виїжджали на водойми Пісочинської громади Харківської області, де спілкувалися з рибалками та іншими любителями прогулятися по кризі.

Місцевим жителям, зокрема, вручили пам’ятки із правилами поведінки на льоду, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Рятувальники закликають не виходити на кригу, не знаючи її міцності. Безпечним вважається лід завтовшки щонайменше 7 сантиметрів. До того ж кожен рибалка повинен мати засоби самопорятунку, а дітям взагалі заборонено самостійно виходити на замерзлі водойми.

Раніше надзвичайники розповідали, що безпечним вважається лід зеленуватого відтінку. Якщо на ньому з’явилися біла кірка та є перші ознаки танення, краще залишатися на березі.


Фото, відео: ГУ ДСНС України у Харківській області

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 18:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайники 11 січня виїжджали на водойми Пісочинської громади Харківської області, де спілкувалися з рибалками та іншими любителями прогулятися по кризі.".