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98-летний теннисист из Харькова сыграл на Australian Open в поддержку Украины

Мир 20:37   12.01.2023
Елена Нагорная
98-летний теннисист из Харькова сыграл на Australian Open в поддержку Украины Фото: Арата Ямаока TENNIS Club

98-летний харьковчанин Леонид Станиславский, который попал в книгу рекордов Гиннесса как старейший теннисист мира, сыграл со своим сверстником австралийцем Генри Янгом на чемпионате Australian Open в рамках благотворительного мероприятия Tennis Plays for Peace в поддержку Украины.

Этот матч назвали Battle of the Centurions, сообщает Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный.

Видео: Федерация тенниса Украины


Фото: Арата Ямаока TENNIS Club

В рамках мероприятия Tennis Plays for Peace лучшие теннисисты мира во главе с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем провели серию показательных благотворительных матчей. Целью мероприятия был сбор средств для украинских детей.

Украину представляли Марта Костюк и Даяна Ястремская. Среди звезд тенниса в мероприятии приняли участие американка Кори Гауфф, гречанка Мария Саккари, француз Фрэнсис Тиафо, австралиец Алекс де Минаур, британец Энди Маррей, болгарин Григорий Димитров и немец Александр Зверев.

В одном из них Марта Костюк объединилась с Рафаэлем Надалем — они противостояли Алексу Де Минауру и еще одной украинке Даяне Ястремской.

Перед началом Tennis Plays For Peace организаторы показали видеообращение почетной харьковчанки Элины Свитолиной, которая обратилась с призывом поддержать Украину.

В рамках благотворительного мероприятия организаторы Australian Open собрали почти 200 тысяч долларов. Средства будут направлены на гуманитарные нужды в Украине через организации ЮНЕСКО Австралия и Global Giving.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 20:37;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "98-летний харьковчанин Леонид Станиславский, который попал в книгу рекордов Гиннесса как старейший теннисист мира, сыграл со своим сверстником австралийцем Генри Янгом на чемпионате Australian Open в рамках благотворительного мероприятия Tennis Plays for Peace в поддержку Украины.".