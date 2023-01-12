98-летний теннисист из Харькова сыграл на Australian Open в поддержку Украины
98-летний харьковчанин Леонид Станиславский, который попал в книгу рекордов Гиннесса как старейший теннисист мира, сыграл со своим сверстником австралийцем Генри Янгом на чемпионате Australian Open в рамках благотворительного мероприятия Tennis Plays for Peace в поддержку Украины.
Этот матч назвали Battle of the Centurions, сообщает Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный.
Видео: Федерация тенниса Украины
Фото: Арата Ямаока TENNIS Club
В рамках мероприятия Tennis Plays for Peace лучшие теннисисты мира во главе с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем провели серию показательных благотворительных матчей. Целью мероприятия был сбор средств для украинских детей.
Украину представляли Марта Костюк и Даяна Ястремская. Среди звезд тенниса в мероприятии приняли участие американка Кори Гауфф, гречанка Мария Саккари, француз Фрэнсис Тиафо, австралиец Алекс де Минаур, британец Энди Маррей, болгарин Григорий Димитров и немец Александр Зверев.
В одном из них Марта Костюк объединилась с Рафаэлем Надалем — они противостояли Алексу Де Минауру и еще одной украинке Даяне Ястремской.
Перед началом Tennis Plays For Peace организаторы показали видеообращение почетной харьковчанки Элины Свитолиной, которая обратилась с призывом поддержать Украину.
В рамках благотворительного мероприятия организаторы Australian Open собрали почти 200 тысяч долларов. Средства будут направлены на гуманитарные нужды в Украине через организации ЮНЕСКО Австралия и Global Giving.
Новости по теме:
Вы читали новость: «98-летний теннисист из Харькова сыграл на Australian Open в поддержку Украины»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 20:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "98-летний харьковчанин Леонид Станиславский, который попал в книгу рекордов Гиннесса как старейший теннисист мира, сыграл со своим сверстником австралийцем Генри Янгом на чемпионате Australian Open в рамках благотворительного мероприятия Tennis Plays for Peace в поддержку Украины.".