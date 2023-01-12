98-летний теннисист из Харькова сыграл на Australian Open в поддержку Украины

98-летний харьковчанин Леонид Станиславский, который попал в книгу рекордов Гиннесса как старейший теннисист мира, сыграл со своим сверстником австралийцем Генри Янгом на чемпионате Australian Open в рамках благотворительного мероприятия Tennis Plays for Peace в поддержку Украины.

Этот матч назвали Battle of the Centurions, сообщает Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный.

Видео: Федерация тенниса Украины



Фото: Арата Ямаока TENNIS Club

В рамках мероприятия Tennis Plays for Peace лучшие теннисисты мира во главе с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем провели серию показательных благотворительных матчей. Целью мероприятия был сбор средств для украинских детей.

Украину представляли Марта Костюк и Даяна Ястремская. Среди звезд тенниса в мероприятии приняли участие американка Кори Гауфф, гречанка Мария Саккари, француз Фрэнсис Тиафо, австралиец Алекс де Минаур, британец Энди Маррей, болгарин Григорий Димитров и немец Александр Зверев.

В одном из них Марта Костюк объединилась с Рафаэлем Надалем — они противостояли Алексу Де Минауру и еще одной украинке Даяне Ястремской.

Перед началом Tennis Plays For Peace организаторы показали видеообращение почетной харьковчанки Элины Свитолиной, которая обратилась с призывом поддержать Украину.

В рамках благотворительного мероприятия организаторы Australian Open собрали почти 200 тысяч долларов. Средства будут направлены на гуманитарные нужды в Украине через организации ЮНЕСКО Австралия и Global Giving.