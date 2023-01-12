98-річний тенісист із Харкова зіграв на Australian Open на підтримку України

98-річний харків’янин Леонід Станіславський, який потрапив до книги рекордів Гіннесса як найстарший тенісист світу, зіграв у теніс зі своїм однолітком австралійцем Генрі Янгом на чемпіонаті Australian Open у межах благодійного заходу Tennis Plays for Peace на підтримку України.

Цей матч назвали Battle of the Centurions, повідомляє “Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный”.

Відео: Федерація тенісу України



Фото: Арата Ямаока TENNIS Club

У межах заходу Tennis Plays for Peace найкращі тенісисти світу на чолі з легендарним іспанцем Рафаелем Надалем провели серію показових благодійних матчів. Метою заходу був збір коштів для українських дітей.

Україну представляли Марта Костюк та Даяна Ястремська. Серед зірок тенісу в заході взяли участь американка Корі Гауфф, гречанка Марія Саккарі, француз Френсіс Тіафо, австралієць Алекс де Мінаур, британець Енді Маррей, болгарин Грігор Дімітров та німець Александр Звєрєв.

В одному з них Марта Костюк об’єдналася з Рафаелем Надалем – вони протистояли Алексу Де Мінауру та ще одній українці Даяні Ястремській.

Перед початком Tennis Plays For Peace організатори показали відеозвернення почесної харків’янки Еліни Світоліної, яка звернулася із закликом підтримати Україну.

У межах благодійного заходу організатори Australian Open зібрали майже 200 тисяч доларів. Кошти будуть спрямовані на гуманітарні потреби в Україні через організації ЮНЕСКО Австралія та Global Giving.