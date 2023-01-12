В январе 2023 года в Харькове работает половина довоенных ресторанов и кафе
По состоянию на начало 2023 года в Харькове работают около 50% довоенного количества заведений ресторанного бизнеса, сообщает мэрия.
Постепенно возобновляют свою работу сети ресторанного хозяйства: «Маранелло», «Якитория», «Мафия», «Япошка», «Good Time», «Арома кофе», «Львовские круасаны» (всего открыто 32 заведения этих сетей). Также работают заведения на территории сада им. Шевченко («Кристалл», «Тот же Баранчик», «Villa Tartufo», «Ти Амо», «Зоопарк»), в центральной части города («Феличе», «Имбирный пряник», «Париж», «Some like it hot », «Koritza», «Аргентина гриль») и других районах («Меркурий», «Рашель», «Zori», «Корона», «Трактор»).
Также открываются новые заведения, в частности, во второй половине 2022 года начали работу кафе «Люди», «Vilena’s Pies & Burgies», «Трипечье», «Бункер».
13 предприятий продолжают готовить бесплатные обеды для украинских защитников, врачей, пожилых и всех, кто в этом нуждается. Среди них – «Вечерние звезды», «Навруз», «Шоти», «Шоти-парк», «Пробка», «Япошка», «Пюре».
Многие учреждения проводят различные благотворительные акции и другие мероприятия по поддержке ВСУ или незащищенных слоев населения города и переселенцев.
Часть заведений обеспечены генераторами и другими источниками автономного питания для бесперебойной работы и обслуживания своих гостей на случай длительного отключения электроэнергии (Koritza, Bufet, Basta lounge и др.).
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 14:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на начало 2023 года в Харькове работают около 50% довоенного количества заведений ресторанного бизнеса, сообщает мэрия.".