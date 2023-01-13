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Перепады температур делают лед менее прочным: в ГСЧС обратились к харьковчанам

Общество 21:55   13.01.2023
Елена Нагорная
Перепады температур делают лед менее прочным: в ГСЧС обратились к харьковчанам Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Чтобы предупредить несчастные случаи, 13 января бойцы ГСЧС провели беседы с рыбаками и любителями прогуляться по льду на Журавлевском водохранилище в Харькове.

Кроме этого, чрезвычайники сегодня выходили на замерзший водоем в Индустриальном районе Харькова, который называется «Колдыбань», рассказывают в облуправлении ГСЧС.

«Там было много подростков, которые решили весело провести свой досуг на льду. Поэтому спасатели и полицейские уделили внимание малышам, всячески убеждая их не подвергать себя опасности и не выходить на опасный лед. К сожалению, несмотря на все предостережения, люди все равно выходят на лед», — констатировали спасатели.

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Учитывая высокую вероятность несчастных случаев из-за недостаточно прочного льда, бойцы призвали харьковчан:

— воздержаться от выхода на тонкий лед и предостеречь от этого своих детей;
— не пренебрегать правилами безопасности;
— не употреблять алкоголь до и во время пребывания на водоемах;
— не ходить на реку или озеро в одиночку и в ночное время.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 21:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы предупредить несчастные случаи, 13 января бойцы ГСЧС провели беседы с рыбаками и любителями прогуляться по льду на Журавлевском водохранилище в Харькове.".