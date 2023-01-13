Перепады температур делают лед менее прочным: в ГСЧС обратились к харьковчанам
Чтобы предупредить несчастные случаи, 13 января бойцы ГСЧС провели беседы с рыбаками и любителями прогуляться по льду на Журавлевском водохранилище в Харькове.
Кроме этого, чрезвычайники сегодня выходили на замерзший водоем в Индустриальном районе Харькова, который называется «Колдыбань», рассказывают в облуправлении ГСЧС.
«Там было много подростков, которые решили весело провести свой досуг на льду. Поэтому спасатели и полицейские уделили внимание малышам, всячески убеждая их не подвергать себя опасности и не выходить на опасный лед. К сожалению, несмотря на все предостережения, люди все равно выходят на лед», — констатировали спасатели.
Читайте также: Как определить,что лед безопасен: разъяснения харьковских спасателей (видео)
Учитывая высокую вероятность несчастных случаев из-за недостаточно прочного льда, бойцы призвали харьковчан:
— воздержаться от выхода на тонкий лед и предостеречь от этого своих детей;
— не пренебрегать правилами безопасности;
— не употреблять алкоголь до и во время пребывания на водоемах;
— не ходить на реку или озеро в одиночку и в ночное время.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Перепады температур делают лед менее прочным: в ГСЧС обратились к харьковчанам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 21:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы предупредить несчастные случаи, 13 января бойцы ГСЧС провели беседы с рыбаками и любителями прогуляться по льду на Журавлевском водохранилище в Харькове.".