Перепади температур роблять лід менш міцним: ДСНСники звернулися до харків’ян

Щоб попередити нещасні випадки, 13 січня бійці ДСНС провели бесіди з рибалками та любителями прогулятися по кризі на Журавлівському водосховищі у Харкові.

Крім цього, надзвичайники сьогодні виходили на замерзлу водойму в Індустріальному районі Харкова, яка називається “Колдибань”, розповідають в облуправлінні ДСНС.

“Там було багато підлітків, які вирішили весело провести своє дозвілля на льоду. Тож рятувальники і поліцейські приділили увагу малечі, всіляко переконуючи їх не наражати себе на небезпеку і не виходити на небезпечний лід. На жаль, попри всі застереження люди все одно виходять на лід”, – констатували рятувальники.

Враховуючи високу ймовірність нещасних випадків через недостатньо міцний лід, бійці ДСНС закликали харків’ян:

– утриматися від виходу на тонку кригу і застерегти від цього своїх дітей;

– не нехтувати правилами безпеки;

– не вживати алкоголь до та під час перебування на водоймах;

– не ходити на річку чи озеро поодинці та в нічний час.