Перепади температур роблять лід менш міцним: ДСНСники звернулися до харків’ян
Щоб попередити нещасні випадки, 13 січня бійці ДСНС провели бесіди з рибалками та любителями прогулятися по кризі на Журавлівському водосховищі у Харкові.
Крім цього, надзвичайники сьогодні виходили на замерзлу водойму в Індустріальному районі Харкова, яка називається “Колдибань”, розповідають в облуправлінні ДСНС.
“Там було багато підлітків, які вирішили весело провести своє дозвілля на льоду. Тож рятувальники і поліцейські приділили увагу малечі, всіляко переконуючи їх не наражати себе на небезпеку і не виходити на небезпечний лід. На жаль, попри всі застереження люди все одно виходять на лід”, – констатували рятувальники.
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Враховуючи високу ймовірність нещасних випадків через недостатньо міцний лід, бійці ДСНС закликали харків’ян:
– утриматися від виходу на тонку кригу і застерегти від цього своїх дітей;
– не нехтувати правилами безпеки;
– не вживати алкоголь до та під час перебування на водоймах;
– не ходити на річку чи озеро поодинці та в нічний час.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 21:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб попередити нещасні випадки, 13 січня бійці ДСНС провели бесіди з рибалками та любителями прогулятися по кризі на Журавлівському водосховищі у Харкові.".