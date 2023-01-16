На Харьковщине под обстрелом были более 15 населенных пунктов — Генштаб

В утренней сводке 16 января Генштаб сообщил, какие села, поселки и города Харьковской области пострадали от действий российских террористов.

«Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Красное Первое, Огурцово, Терновая, Хатнее и Тополи на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки по территории Украины вражеская армия нанесла два ракетных удара. Также было более 55 обстрелов из РСЗО. Наиболее пострадала гражданская инфраструктура Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.