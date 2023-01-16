На Харьковщине под обстрелом были более 15 населенных пунктов — Генштаб
В утренней сводке 16 января Генштаб сообщил, какие села, поселки и города Харьковской области пострадали от действий российских террористов.
«Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Красное Первое, Огурцово, Терновая, Хатнее и Тополи на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.
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По информации Генштаба, за прошедшие сутки по территории Украины вражеская армия нанесла два ракетных удара. Также было более 55 обстрелов из РСЗО. Наиболее пострадала гражданская инфраструктура Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 07:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 16 января Генштаб сообщил, какие села, поселки и города Харьковской области пострадали от действий российских террористов".