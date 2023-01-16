На Харківщині під обстрілом було понад 15 населених пунктів – Генштаб
У ранковому зведенні 16 січня Генштаб ЗСУ повідомив, які села, селища та міста Харківської області постраждали від дій російських терористів.
“Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Красне Перше, Огірцеве, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області“, – перерахували у зведенні ГШ.
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За інформацією Генштабу, за минулу добу по території України ворожа армія завдала двох ракетних ударів. Також було понад 55 обстрілів із РСЗВ. Найбільше постраждала громадянська інфраструктура Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 07:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 16 січня Генштаб ЗСУ повідомив, які села, селища та міста Харківської області постраждали від дій російських терористів".