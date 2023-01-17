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Громада на Харьковщине минимум на сутки осталась без света из-за обстрела

Происшествия 18:26   17.01.2023
Елена Нагорная
Громада на Харьковщине минимум на сутки осталась без света из-за обстрела

Боровская громада Изюмского района Харьковской области днем 17 января остались без электричества из-за вражеского обстрела.

Была повреждена линия электропередач, которая идет из города Купянск в Боровскую громаду, рассказали в Боровском поселковом совете.

«Сейчас ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, подача электричества будет восстановлена завтра во второй половине дня», — говорится в сообщении.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 18:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боровская громада Изюмского района Харьковской области днем 17 января остались без электричества из-за вражеского обстрела.".