Громада на Харьковщине минимум на сутки осталась без света из-за обстрела
Боровская громада Изюмского района Харьковской области днем 17 января остались без электричества из-за вражеского обстрела.
Была повреждена линия электропередач, которая идет из города Купянск в Боровскую громаду, рассказали в Боровском поселковом совете.
«Сейчас ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, подача электричества будет восстановлена завтра во второй половине дня», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 18:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боровская громада Изюмского района Харьковской области днем 17 января остались без электричества из-за вражеского обстрела.".