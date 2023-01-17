Громада на Харьковщине минимум на сутки осталась без света из-за обстрела

Боровская громада Изюмского района Харьковской области днем 17 января остались без электричества из-за вражеского обстрела.

Была повреждена линия электропередач, которая идет из города Купянск в Боровскую громаду, рассказали в Боровском поселковом совете.

«Сейчас ведутся ремонтные работы. Ориентировочно, подача электричества будет восстановлена завтра во второй половине дня», — говорится в сообщении.