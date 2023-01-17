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Громада на Харківщині щонайменше на добу залишилася без світла через обстріл

Події 18:26   17.01.2023
Олена Нагорна
Громада на Харківщині щонайменше на добу залишилася без світла через обстріл

Борівська громада Ізюмського району Харківської області вдень 17 січня залишилася без електрики через ворожий обстріл.

Було пошкоджено лінію електропередач, якою подається електрика з міста Куп’янськ до Борівської громади, розповіли у Борівській селищній раді.

“Наразі ведуться ремонтні роботи. Орієнтовно, подача електрики буде відновлена завтра у другій половині дня”, – йдеться у повідомленні.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 18:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Борівська громада Ізюмського району Харківської області вдень 17 січня залишилася без електрики через ворожий обстріл.".