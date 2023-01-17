Громада на Харківщині щонайменше на добу залишилася без світла через обстріл

Борівська громада Ізюмського району Харківської області вдень 17 січня залишилася без електрики через ворожий обстріл.

Було пошкоджено лінію електропередач, якою подається електрика з міста Куп’янськ до Борівської громади, розповіли у Борівській селищній раді.

“Наразі ведуться ремонтні роботи. Орієнтовно, подача електрики буде відновлена завтра у другій половині дня”, – йдеться у повідомленні.