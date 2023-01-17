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Родила в «скорой»: на Харьковщине медики приняли роды в пути

08:29   17.01.2023
Оксана Горун
Родила в «скорой»: на Харьковщине медики приняли роды в пути Фото: КНП ХОР «Центр ЭМП и МК»

Жительница Харьковской области родила здорового мальчика. Сотрудники «скорой» поработали акушерами.

«16 января бригада ЭМП 2310 в составе фельдшера Виталины Лелюк и водителя Александра Кармана, оказала акушерскую помощь 28-летней жительнице Шевченковского района Харьковской области, родившей здорового мальчика в специализированном авто ЭМ. Поздравляем юного казака с днем рождения!» — написали на странице харьковского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в facebook.

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    • Меньше недели назад медики харьковской «скорой» уже помогали появиться на свет малышу. Это случилось в Змиевском районе. 35-летняя женщина родила здоровую девочку.

    Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 08:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница Харьковской области родила здорового мальчика. Сотрудники «скорой» поработали акушерами".