Родила в «скорой»: на Харьковщине медики приняли роды в пути

Жительница Харьковской области родила здорового мальчика. Сотрудники «скорой» поработали акушерами.

«16 января бригада ЭМП 2310 в составе фельдшера Виталины Лелюк и водителя Александра Кармана, оказала акушерскую помощь 28-летней жительнице Шевченковского района Харьковской области, родившей здорового мальчика в специализированном авто ЭМ. Поздравляем юного казака с днем рождения!» — написали на странице харьковского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в facebook.

Меньше недели назад медики харьковской «скорой» уже помогали появиться на свет малышу. Это случилось в Змиевском районе. 35-летняя женщина родила здоровую девочку.