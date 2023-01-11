Жительница Харьковщины родила в машине скорой помощи (фото)
Бригада экстренной помощи в составе фельдшера Даниэля Дзюбы и водителя Виктора Исайя, помогли появиться на свет девочке, оказав акушерскую помощь 35-летней жительнице Змиевского района.
«Поздравляем семью с пополнением! Искренне желаем новорожденной и ее близким крепкого здоровья и благополучной жизни в мирной Украине!», — пишут на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 21:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада экстренной помощи в составе фельдшера Даниэля Дзюбы и водителя Виктора Исайя, помогли появиться на свет девочке, оказав акушерскую помощь 35-летней жительнице Змиевского района.".