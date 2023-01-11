Жительница Харьковщины родила в машине скорой помощи (фото)

Бригада экстренной помощи в составе фельдшера Даниэля Дзюбы и водителя Виктора Исайя, помогли появиться на свет девочке, оказав акушерскую помощь 35-летней жительнице Змиевского района.

«Поздравляем семью с пополнением! Искренне желаем новорожденной и ее близким крепкого здоровья и благополучной жизни в мирной Украине!», — пишут на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.



Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф