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Жительница Харьковщины родила в машине скорой помощи (фото)

Общество 21:58   11.01.2023
Елена Нагорная
Жительница Харьковщины родила в машине скорой помощи (фото)

Бригада экстренной помощи в составе фельдшера Даниэля Дзюбы и водителя Виктора Исайя, помогли появиться на свет девочке, оказав акушерскую помощь 35-летней жительнице Змиевского района.

«Поздравляем семью с пополнением! Искренне желаем новорожденной и ее близким крепкого здоровья и благополучной жизни в мирной Украине!», — пишут на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.


Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 21:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада экстренной помощи в составе фельдшера Даниэля Дзюбы и водителя Виктора Исайя, помогли появиться на свет девочке, оказав акушерскую помощь 35-летней жительнице Змиевского района.".