Пока не было электричества, на Харьковщине появились на свет 16 детей

Шестнадцать детей родилось в Харьковской области, пока из-за вражеской атаки по критической инфраструктуре Украины не было света, воды и отопления.

Одиннадцать младенцев родилось в Харькове и пять — в районах области (в Краснограде, Лозовой, Мерефе и двое — в Первомайском), сообщили в департаменте здравоохранения ХОВА.

В Харькове по двое детей появились на свет в областной клинической больнице и в городских клинических родильных домах №6 и №7. Еще у пяти рожениц принимали роды в городском перинатальном центре.



Фото: пресс-служба ХОВА

Напомним, что около 14:30 23 ноября по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области были применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы. Харьковщина была запитана около 23:00, сообщили в ОП. В 14:00 24 ноября полностью возобновило работу метро.