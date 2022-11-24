Пока не было электричества, на Харьковщине появились на свет 16 детей
Шестнадцать детей родилось в Харьковской области, пока из-за вражеской атаки по критической инфраструктуре Украины не было света, воды и отопления.
Одиннадцать младенцев родилось в Харькове и пять — в районах области (в Краснограде, Лозовой, Мерефе и двое — в Первомайском), сообщили в департаменте здравоохранения ХОВА.
В Харькове по двое детей появились на свет в областной клинической больнице и в городских клинических родильных домах №6 и №7. Еще у пяти рожениц принимали роды в городском перинатальном центре.
Фото: пресс-служба ХОВА
Напомним, что около 14:30 23 ноября по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области были применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы. Харьковщина была запитана около 23:00, сообщили в ОП. В 14:00 24 ноября полностью возобновило работу метро.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шестнадцать детей родилось в Харьковской области, пока из-за вражеской атаки по критической инфраструктуре Украины не было света, воды и отопления.".