Харьковская область запитана, идет подключение потребителей — Офис президента

В Харьковской области начали восстанавливать электроснабжение, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Харьковская область — запитано. Идет подключение потребителей», — написал он.

До этого Тимошенко в эфире национального телемарафона отметил, что украинскую энергетическую систему после ударов российских ракет восстановят в течение часов, а не дней или месяцев.

В Telegram он сообщил, что уже запитаны Львовская, Одесская, Запорожская, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Киевская, Ровенская, Черкасская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Николаевская и Днепропетровская области, а также город Киев.

Стоит отметить, что харьковчане пока не сообщали о том, что у них появился свет.

По данным председателя ХОВА Олега Синегубова, на Харьковщине сначала восстановят электроснабжение критической инфраструктуры, а уже после — жилых домов.