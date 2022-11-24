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Харьковская область запитана, идет подключение потребителей — Офис президента

Общество 02:26   24.11.2022
Елена Нагорная
Харьковская область запитана, идет подключение потребителей — Офис президента

В Харьковской области начали восстанавливать электроснабжение, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Харьковская область — запитано. Идет подключение потребителей», — написал он.

До этого Тимошенко в эфире национального телемарафона отметил, что украинскую энергетическую систему после ударов российских ракет восстановят в течение часов, а не дней или месяцев.

В Telegram он сообщил, что уже запитаны Львовская, Одесская, Запорожская, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Киевская, Ровенская, Черкасская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Николаевская и Днепропетровская области, а также город Киев.

Стоит отметить, что харьковчане пока не сообщали о том, что у них появился свет.

По данным председателя ХОВА Олега Синегубова, на Харьковщине сначала восстановят электроснабжение критической инфраструктуры, а уже после — жилых домов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 02:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начали восстанавливать электроснабжение, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.".