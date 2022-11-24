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Харківська область заживлена, йде підключення споживачів – Офіс президента

Події 02:26   24.11.2022
Олена Нагорна
Харківська область заживлена, йде підключення споживачів – Офіс президента

На Харківщині почали відновлювати електропостачання, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Харківська область – заживлено. Йде підключення споживачів”, – написав він.

До цього Тимошенко в етері національного телемарафону наголосив, що українську енергетичну систему після ударів російських ракет відновлять протягом годин, а не днів чи місяців.

У Telegram він повідомив, що вже заживлені Львівська, Одеська, Запорізька, Чернівецька, Чернігівська, Волинська, Київська, Рівненська, Черкаська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Миколаївська та Дніпропетровська області та місто Київ.

Варто зазначити, що харків’яни поки що не повідомляли про те, що у них з’явилося світло.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, на Харківщині спочатку відновлять електропостачання критичної інфраструктури, а вже після – житлових будинків.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 02:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині почали відновлювати електропостачання, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.".