Поки не було електрики, на Харківщині з’явилися на світ 16 дітей
Шістнадцять дітей народилося у Харківській області, поки через ворожу атаку по критичній інфраструктурі України не було світла, води та опалення.
Одинадцять немовлят народилося у Харкові та п’ять – у районах області (у Краснограді, Лозовій, Мерефі та двоє – у Первомайському), повідомили у департаменті охорони здоров’я ХОВА.
У Харкові по двоє дітей з’явилися на світ в обласній клінічній лікарні та у міських клінічних пологових будинках №6 та №7. Ще у п’яти породіль приймали пологи у міському перинатальному центрі.
Фото: пресслужба ХОВА
Нагадаємо, що близько 14:30 23 листопада по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області було застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи. Харківщина була заживлена близько 23:00 , повідомили в ОП. О 14.00 24 листопада повністю відновило роботу метро.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 21:20;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шістнадцять дітей народилося у Харківській області, поки через ворожу атаку по критичній інфраструктурі України не було світла, води та опалення.".