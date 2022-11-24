Live
  • Четвер 24.11.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.75
    • 🟢

Працюють усі три лінії. Метро Харкова знову возить пасажирів

Суспільство 15:09   24.11.2022
Оксана Якушко
Працюють усі три лінії. Метро Харкова знову возить пасажирів

У Харкові відновило роботу метро, ​​повідомили у Харківській міськраді.

«З 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати 1-а та 2-га лінії. З 14:05 було відкрито 3-ту лінію», – повідомили у міськраді.

Метро у Харкові припинило рух 23 листопада близько 14.30 після масштабної атаки на енергосистему України.

Читайте також:  У Харкові не працює метро та електротранспорт

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:46
Харків протримається й надалі – Арестович
07:57
У Харкові не працює метро та електротранспорт
02:26
Харківська область заживлена, йде підключення споживачів – Офіс президента
22:41
Росіяни намагаються поширювати пропаганду на наших радіохвилях – Синєгубов
21:25
Прогнози щодо відновлення електропостачання від Укренерго та Офісу президента

  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Працюють усі три лінії. Метро Харкова знову возить пасажирів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 15:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновило роботу метро, ​​повідомили у Харківській міськраді.".