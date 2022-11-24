Працюють усі три лінії. Метро Харкова знову возить пасажирів
У Харкові відновило роботу метро, повідомили у Харківській міськраді.
«З 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати 1-а та 2-га лінії. З 14:05 було відкрито 3-ту лінію», – повідомили у міськраді.
Метро у Харкові припинило рух 23 листопада близько 14.30 після масштабної атаки на енергосистему України.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 15:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновило роботу метро, повідомили у Харківській міськраді.".