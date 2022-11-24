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Работают все три линии. Метро Харькова снова возит пассажиров

Общество 15:09   24.11.2022
Оксана Якушко
Работают все три линии. Метро Харькова снова возит пассажиров

В Харькове возобновило работу метро, сообщили в Харьковском горсовете.

«С 13:20 для обслуживания пассажиров начали работать 1-я и 2-я линии. С 14:05 была открыта 3-я линия», — сообщили в горсовете.

Метро в Харькове прекратило движение 23 ноября около 14.30 после масштабной атаки на энергосистему Украины.

Читайте также: В Харькове не работает метро и электротранспорт

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 15:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновило работу метро, сообщили в Харьковском горсовете.".