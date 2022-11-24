Работают все три линии. Метро Харькова снова возит пассажиров

В Харькове возобновило работу метро, сообщили в Харьковском горсовете.

«С 13:20 для обслуживания пассажиров начали работать 1-я и 2-я линии. С 14:05 была открыта 3-я линия», — сообщили в горсовете.

Метро в Харькове прекратило движение 23 ноября около 14.30 после масштабной атаки на энергосистему Украины.

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