Работают все три линии. Метро Харькова снова возит пассажиров
В Харькове возобновило работу метро, сообщили в Харьковском горсовете.
«С 13:20 для обслуживания пассажиров начали работать 1-я и 2-я линии. С 14:05 была открыта 3-я линия», — сообщили в горсовете.
Метро в Харькове прекратило движение 23 ноября около 14.30 после масштабной атаки на энергосистему Украины.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 15:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновило работу метро, сообщили в Харьковском горсовете.".