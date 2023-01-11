Мешканка Харківщини народила в машині швидкої допомоги (фото)
Бригада екстреної допомоги у складі фельдшера Даніеля Дзюби та водія Віктора Ісайя допомогла з’явитись на світ дівчинці, надавши акушерську допомогу 35-річній мешканці Зміївського району.
“Вітаємо родину із поповненням! Щиро бажаємо новонародженій та її близьким міцного здоров‘я та благополучного життя у мирній Україні!”, – пишуть на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 21:58;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада екстреної допомоги у складі фельдшера Даніеля Дзюби та водія Віктора Ісайя допомогла з’явитись на світ дівчинці, надавши акушерську допомогу 35-річній мешканці Зміївського району.".