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Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі

08:29   17.01.2023
Оксана Горун
Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі Фото: КНП ХОР “Центр ЕМД і МК”

Мешканка Харківської області народила здорового хлопчика. Співробітники “швидкої” попрацювали акушерами.

“16 січня бригада ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Кармана, надала акушерську допомогу 28-річній мешканці Шевченківського району Харківської області, яка народила здорового хлопчика у спеціалізованому авто ЕМ. Вітаємо юного козака з днем ​​народження!” написали на сторінці харківського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Фейсбуці.

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    • Менше тижня тому медики харківської “швидкої” вже допомагали з’явитися на світ малюкові. Це сталося в Зміївському районі. 35-річна жінка народила здорову дівчинку.

    Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 08:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка Харківської області народила здорового хлопчика. Співробітники “швидкої” попрацювали акушерами".