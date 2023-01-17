Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі

Мешканка Харківської області народила здорового хлопчика. Співробітники “швидкої” попрацювали акушерами.

“16 січня бригада ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Кармана, надала акушерську допомогу 28-річній мешканці Шевченківського району Харківської області, яка народила здорового хлопчика у спеціалізованому авто ЕМ. Вітаємо юного козака з днем ​​народження!” – написали на сторінці харківського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Фейсбуці.

Менше тижня тому медики харківської “швидкої” вже допомагали з’явитися на світ малюкові. Це сталося в Зміївському районі. 35-річна жінка народила здорову дівчинку.