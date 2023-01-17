Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі
Фото: КНП ХОР “Центр ЕМД і МК”
Мешканка Харківської області народила здорового хлопчика. Співробітники “швидкої” попрацювали акушерами.
“16 січня бригада ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Кармана, надала акушерську допомогу 28-річній мешканці Шевченківського району Харківської області, яка народила здорового хлопчика у спеціалізованому авто ЕМ. Вітаємо юного козака з днем народження!” – написали на сторінці харківського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Фейсбуці.
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Менше тижня тому медики харківської “швидкої” вже допомагали з’явитися на світ малюкові. Це сталося в Зміївському районі. 35-річна жінка народила здорову дівчинку.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка Харківської області народила здорового хлопчика. Співробітники “швидкої” попрацювали акушерами".