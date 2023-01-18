Восемь трупов достали из воды чрезвычайники Харьковщины с начала зимы (видео)

С начала зимы в Харьковской области сотрудники ГСЧС извлекли из воды восемь тел. Среди погибших — один ребенок.

Об этом сообщил журналистам начальник отдела техногенной безопасности управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь.

«По ним сейчас идет следствие. Не все они будут признаны, как погибшие на воде. Потому что есть вопросы убийств и так далее. Но из этих восьми человек на сегодняшний день уже один ребенок. Вы помните этот факт. В начале зимы была развернута широкомасштабная поисковая операция ГСЧС, Национальной полиции, волонтерских организаций по поиску ребенка семилетнего. На Кегичевщине. Нашли ребенка, он провалился под лед. Погиб на воде», — напомнил Губарь.

В прошлом году в зимний сезон, по его словам, официально погибли на воде четыре человека, из них один ребенок.