Восемь трупов достали из воды чрезвычайники Харьковщины с начала зимы (видео)
С начала зимы в Харьковской области сотрудники ГСЧС извлекли из воды восемь тел. Среди погибших — один ребенок.
Об этом сообщил журналистам начальник отдела техногенной безопасности управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь.
«По ним сейчас идет следствие. Не все они будут признаны, как погибшие на воде. Потому что есть вопросы убийств и так далее. Но из этих восьми человек на сегодняшний день уже один ребенок. Вы помните этот факт. В начале зимы была развернута широкомасштабная поисковая операция ГСЧС, Национальной полиции, волонтерских организаций по поиску ребенка семилетнего. На Кегичевщине. Нашли ребенка, он провалился под лед. Погиб на воде», — напомнил Губарь.
В прошлом году в зимний сезон, по его словам, официально погибли на воде четыре человека, из них один ребенок.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 19:01;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала зимы в Харьковской области сотрудники ГСЧС извлекли из воды восемь тел. Среди погибших — один ребенок.".