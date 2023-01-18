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Восемь трупов достали из воды чрезвычайники Харьковщины с начала зимы (видео)

Происшествия 19:01   18.01.2023
Павел Велицкий
Восемь трупов достали из воды чрезвычайники Харьковщины с начала зимы (видео)

С начала зимы в Харьковской области сотрудники ГСЧС извлекли из воды восемь тел. Среди погибших — один ребенок.

Об этом сообщил журналистам начальник отдела техногенной безопасности управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь.

«По ним сейчас идет следствие. Не все они будут признаны, как погибшие на воде. Потому что есть вопросы убийств и так далее. Но из этих восьми человек на сегодняшний день уже один ребенок. Вы помните этот факт. В начале зимы была развернута широкомасштабная поисковая операция ГСЧС, Национальной полиции, волонтерских организаций по поиску ребенка семилетнего. На Кегичевщине. Нашли ребенка, он провалился под лед. Погиб на воде», — напомнил Губарь.

В прошлом году в зимний сезон, по его словам, официально погибли на воде четыре человека, из них один ребенок.

Автор: Павел Велицкий

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 19:01;

    • Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала зимы в Харьковской области сотрудники ГСЧС извлекли из воды восемь тел. Среди погибших — один ребенок.".