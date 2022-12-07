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Утонул в озере. Нашли тело мальчика, которого на Харьковщине искали двое суток

Общество 14:18   07.12.2022
Оксана Якушко
Утонул в озере. Нашли тело мальчика, которого на Харьковщине искали двое суток

Тело 7-летнего мальчика, которого искали более 420 правоохранителей, нашли в водоеме, сообщила полиция Харьковской области.

«К сожалению, чуда не произошло. Мальчика, разыскиваемого с 5 декабря, нашли. Он утонул в озере. Искренние соболезнования семье маленького Германа. Спасибо всем, кто помогал искать», — сообщили в полиции.

Напомним, мальчика разыскивали более 420 полицейских, поисково-спасательный отряд «Милена», военные и местные жители. Правоохранители и граждане обследовали открытую местность в радиусе около 20 км.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 14:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело 7-летнего мальчика, которого искали более 420 правоохранителей, нашли в водоеме, сообщила полиция Харьковской области.".